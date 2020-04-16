رسميًا.. نجاح طلاب المرحلة الثانوية بالفصل الدراسي الثاني دون تأثر المعدل الدراسي سلبيًا

أكدت وزارة التعليم، اعتبار جميع طلاب المرحلة الثانوية، ناجحين في جميع مقررات الدراسة، وذلك ضمن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادًا باستكمال التعليم عن بُعد، في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك، في بيان للوزارة، أوضحت خلاله استمرار العملية التعليمية عبر الخيارات المتاحة للتعليم عن بُعد حتى نهاية دوام الخميس تاريخ 21 / 9/ 1441هـ الموافق 14 /5/ 2020م، وفق التقويم الدراسي المعتمد، على أن يعد الطلبة ناجحين في جميع المقررات التي يدرسونها (الفصلي – المقررات) في هذا الفصل الدراسي؛ دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبيا.

ووفق البيان، يكون على المدرسة التي أكملت كل أعمال السنة، بالإضافة للتقومي الختامي رصد جميع التقويمات، التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه عبر الدراسة عن بُعد لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي.

واستكملت الوزارة: تجري عمليات تقويم عند بداية العام الدراسي القادم 1442هـ للطالب، الذي لم يتمكن من إجراء التقويم، أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيله الدراسي، مع الأخذ في عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي، وفي حال استمرار الجائحة- لا قدر الله- ستعلن الوزارة إجراءاتها حيال ذلك لاحقًا.

وأضافت وزارة التعليم، يتاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم (المستوى السادس)، تقويم بديل في أقرب وقت، وذلك لمن يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين المستوى؛ بشأن التحصيل الدراسي، وستتخذ الوزارة الآلية لذلك لاحقًا مع عدم وجود تأثر سلبي حال احتساب درجات أعمال السنة، وللمدراس العالمية الأهلية والأجنبية إضافة ما تراه مناسبًا من أدوات التقويم في ضوء ذلك.

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ووصلت الوزارة، تستمر عمليات التقوية لجميع المراحل والصفوف والمواد اختياريًا عبر خيارات التعليم عن بُعد، التي أتاحتها الوزارة خلال فترة الصيف للرفع من نواتج التعلم، مع إطلاق عددٍ من المسابقات العلمية ومسابقة التلاوة والحفظ للقرآن الكريم ومسابقات تعزز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، وفترة الصيف التي سيتم الإعلام عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وأعلن وزير التعليم، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادًا باستكمال التعليم عن بُعد، قائلًا: استمرارًا لجهود القيادة-أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

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