التعليم: تقويم المرحلة المتوسطة بداية العام الدراسي المقبل اختياري

أعلنت وزارة التعليم إجراء عمليات التقويم لطلبة المرحلة المتوسطة الراغبين في ذلك، وذلك ضمن القرار الصادر بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادًا باستكمال التعليم عن بُعد.

وقالت الوزارة، إن العملية التعليمة للمرحلة المتوسطة، تستمر من خلال خيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 21/9/1441هـ الموافق 14/5/2020م وفق التقويم الدراسي المعتمد.

وتضمن قرار الوزارة، نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، مع اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، على أن تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني؛ لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول لتلك المرحلة.

وأضافت وزارة التعليم، أن المدارس التي أكملت كل أعمال السنة بالإضافة إلى التقويم الختامي، عليها رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًّا وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بُعد لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع اعتماد النتيجة الأعلى.

واختتمت الوزارة، أن عمليات التقويم تجري للمرحلة المتوسطة – لمن يرغب – من طلابها مع بداية العام الدراسي المقبل 1442 في المهارات الرئيسية لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.

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وأعلن وزير التعليم نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادًا باستكمال التعليم عن بُعد، قائلًا: استمرارًا لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا؛ حيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

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«التعليم»: نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية