الزعاق: هدوء التقلبات الجوية واستمرار «إحساس البرودة» بعدة مناطق

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، هدوء التقلبات الجوية، مع استمرار الإحساس بالبرودة في عدد من المناطق.
وقال الزعاق، عبر «تويتر»، إنه من المتوقع أن تهدأ التقلبات الجوية خلال هذا اليوم مع برودة محسوسة للوسطى وشتوية على الشمالية ولطيفة على الشرقية والغربية، ووجود فرصة لهطول الأمطار المتفرقة على الجنوبية.
من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الرياض، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم وحائل مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
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