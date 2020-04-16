استمرار حملات الرش والتعقيم والتطهير لمراكز ودور الإيواء بمنطقة الرياض

واصلت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، حملات التعقيم والرش والتطهير داخلها بشكل مكثف.
وتأتي هذه الجهود؛ استمرارًا لإجراءات مراكز الإيواء في الوقاية من مخاطر انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وقال مدير عام فرع الوزارة بالرياض الدكتور يوسف السيالي، إن حملات التعقيم تُنفّذ بشكل مجدول ومستمر، وفق خطة زمنية وضعت لتتناسب مع ظروف الفئات المشمولة بالرعاية من الجنسين.
وأكد السيالي، أن عمليات الرش تشمل أرجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها من مبانٍ ومرافق وساحات خارجية، بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم، وتوزيع مستلزمات الوقاية عليهم، وعلى الكادر العامل معهم.
ولف السيالي، إلى أن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة، بالإضافة إلى استخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحيًا؛ ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار هذا الوباء.
واختتم السيالي، بالقول: إن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الاحترازية، تحظى بمتابعة واهتمام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية؛ وفق توجيهات الدولة.
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