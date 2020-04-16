التعليم توضح آلية نقل «طلاب الابتدائي ورياض الأطفال» للسنوات التالية

تضمن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الصادر بشأن نقل جميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، آلية وتفاصيل النقل واعتماد النجاح.

جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت خلاله، آلية النقل وتضمنت رياض الأطفال والصف الأول والصف الثاني الابتدائي، استمرار العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعلم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 7/9/1441هـ الموافق 30/4/1441هـ وفق التقويم الدراسي المعتمد، على أن ينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني؛ لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ووفق - بيان الوزارة- تتضمن آلية نقل الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، استكمال العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام الخميس الموافق 14/9/1441هـ الموافق 7/5/2020م، على أن ينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها مع اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني؛ لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وبحسب الوزارة، يكون على المدارس التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًّا وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بُعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي واعتماد النتيجة الأعلى.

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وواصلت وزارة التعليم أن عمليات التقويم تجري - لمن يرغب - مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ في المهارات الرئيسية لكل مادة دراسية وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.

وأعلن وزير التعليم نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادًا باستكمال التعليم عن بُعد، قائلًا: استمرارًا لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

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«التعليم»: نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية