رسائل دعم للمرضى بالمجاردة



دشن مدير القطاع الصحي، المشرف على مستشفى المجاردة العام حسن ناصر الأسمري وبحضور نائبه شبيلي عامر البارقي مبادرة (داعم). قال صاحب فكرة المبادرة، مدير قسم التوعية الدينية والدعم الديني للمرضى علي عقيل الشهري، إن فكرتها تقوم على توجيه رسالة كتابية، أو صوتية، أو مقطع فيديو إلى المرضى بصفة عامة ومرضى كورونا كوفيد 19 بصفة خاصة، وكذلك رسالة إلى الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي على ما يقومون به من جهود جبارة وعمل مبارك على مدار الساعة للتصدي لهذا الوباء وتجاوزه، وتتضمن الرسالة شكرًا ودعاءً وتحفيزًا. على أن استقبال المشاركات من كافة شرائح المجتمع على رقم الجوال 0503752783 لتسجيل مبادرته (رسالته)، ويتم جمعها واختيار المبادرات المميزة، ونشرها للمرضى والممارسين الصحيين داخل المستشفى، وعبر وسائل التواصل المتاحة.

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