إغلاق مجمع طبي وقسم طوارئ بمستشفى في الأحساء



أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء عبدالرحمن السدراني لـ«دوت الخليج»، إغلاق جهات الاختصاص اليوم مجمعا طبيا خاصا في الأحساء تحفظيا، وإغلاق قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الخاصة. وأشار السدراني لـ«دوت الخليج»، إلى أن قراري الإغلاق، جاء نتيجة زيارات تفقدية من فريق إدارة الالتزام بصحة الأحساء، وبناء على قراري لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المبنية على توصيات مركز القيادة والتحكم، صدرت توصياتها بالإغلاق حتى يتم سد الفجوات القادرة على حماية المرضى والمراجعين والعاملين الصحيين. وأبان أن قرار إغلاق المجمع الطبي الخاص، جاء نتيجة عدم التزامه بأنظمة ومعايير مكافحة العدوى، ولوجود عدة ملاحظات في منطقة الفرز البصري، وفيما يخص قرار إغلاق قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الخاصة فقد جاء لتهاونه في تطبيق الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19»، وعدم التزامه بالتوصيات المبلغة من مركز القيادة والتحكم.

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