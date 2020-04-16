السعودية اليوم / المغرب تسجل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلى نسبة من الإصابات بفيروس

وعزت وزارة الصحة المغربية هذا الارتفاع إلى ظهور بؤر لفيروس كورونا داخل وحدات تجارية وصناعية بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، ومن ثم انتشار الفيروس في أوساط واسعة شملت أفراد أسر العاملين في هذه الوحدات.

وأفادت الوزارة بتسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 130 ضحية للفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 249.

// انتهى //

20:47ت م

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الرباط 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلى نسبة من الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية انتشاره في البلاد، حيث تم تسجيل 259 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2283 حالة.وعزت وزارة الصحة المغربية هذا الارتفاع إلى ظهور بؤر لفيروس كورونا داخل وحدات تجارية وصناعية بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، ومن ثم انتشار الفيروس في أوساط واسعة شملت أفراد أسر العاملين في هذه الوحدات.وأفادت الوزارة بتسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 130 ضحية للفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 249.// انتهى //20:47ت م0188

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