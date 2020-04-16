السعودية اليوم / مالي تسجل 23 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا



باماكو 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 23 حالة مؤكدة جديدة من فيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن العاصمة باماكو تصدرت المركز الأول من حيث حالات الإصابة بـ 13 حالة، فيما سجلت ثلاث حالات في مدينة كاي غرب البلاد وأربع حالات وسط البلاد.

يذكر أن عدد الوفيات في مالي جراء فيروس كورونا وصل إلى 10 وفيات مع تماثل ست حالات للشفاء.

// انتهى //

20:40ت م

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باماكو 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 23 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 146 حالة إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن العاصمة باماكو تصدرت المركز الأول من حيث حالات الإصابة بـ 13 حالة، فيما سجلت ثلاث حالات في مدينة كاي غرب البلاد وأربع حالات وسط البلاد.يذكر أن عدد الوفيات في مالي جراء فيروس كورونا وصل إلى 10 وفيات مع تماثل ست حالات للشفاء.// انتهى //20:40ت م0185

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