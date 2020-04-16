السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في مأرب



مأرب 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في محافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وتتضمن الحملة توزيع 1,000 سلة غذائية، و350 خيمة، و 2100 بطانية و 700 بساط، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية وملابس، يستفيد منها نحو 2100 فرد.

وثمن مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة بمأرب عبدالخالق مسلم تدخلات المملكة العربية

// انتهى //

20:31ت م

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مأرب 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في محافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وتتضمن الحملة توزيع 1,000 سلة غذائية، و350 خيمة، و 2100 بطانية و 700 بساط، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية وملابس، يستفيد منها نحو 2100 فرد.وثمن مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة بمأرب عبدالخالق مسلم تدخلات المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في إغاثة المتضررين وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في توزيع المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة السيول.// انتهى //20:31ت م0182

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