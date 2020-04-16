السعودية اليوم / تمديد حظر التجول في إقليم كردستان العراق إلى 23 من الشهر الجاري



بغداد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس

وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم بأنه تقرر تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى يوم 23 من الشهر الجاري، فيما يسري منع التجول التام يومياً مابين الساعة السادسة مساء وإلى منتصف الليل من كل يوم.

وأعلنت الوزارة استمرار إغلاق منافذ الإقليم الحدودية البرية ومطاري أربيل والسليمانية الدوليين ، وعدم السماح بعودة أي شخص إلى الإقليم إلا بموافقة الجهات المختصة، وبشرط أن يتم إخضاعه للحجر الصحي.

// انتهى //

20:24ت م

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بغداد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى يوم 23 من الشهر الجاري، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم بأنه تقرر تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى يوم 23 من الشهر الجاري، فيما يسري منع التجول التام يومياً مابين الساعة السادسة مساء وإلى منتصف الليل من كل يوم.وأعلنت الوزارة استمرار إغلاق منافذ الإقليم الحدودية البرية ومطاري أربيل والسليمانية الدوليين ، وعدم السماح بعودة أي شخص إلى الإقليم إلا بموافقة الجهات المختصة، وبشرط أن يتم إخضاعه للحجر الصحي.// انتهى //20:24ت م0181

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