السعودية اليوم / الصين تمنح الكونغو معدات طبية للحد من انتشار كورونا



برازافيل 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

منحت الصين مجموعة من المعدات الطبية للكونغو في شكل هبة للمساهمة في جهود السلطات الكونغولية في مواجهة انتشار فيروس

وأفادت وكالة الأنباء الكونغولية أن الهبة تشمل 2000 كمامة طبية و 2000 بدلة طبية و 2000 نظارة واقية و 500 جهاز إلكتروني لقياس درجة الحرارة.

وكانت الوزيرة الكونغولية للصحة والسكان، جاكلين ليديا ميكولو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 117 حالة.

// انتهى //

20:02ت م

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برازافيل 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسمنحت الصين مجموعة من المعدات الطبية للكونغو في شكل هبة للمساهمة في جهود السلطات الكونغولية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفادت وكالة الأنباء الكونغولية أن الهبة تشمل 2000 كمامة طبية و 2000 بدلة طبية و 2000 نظارة واقية و 500 جهاز إلكتروني لقياس درجة الحرارة.وكانت الوزيرة الكونغولية للصحة والسكان، جاكلين ليديا ميكولو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 117 حالة.// انتهى //20:02ت م0177

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