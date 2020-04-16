

بغداد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس

وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والسليمانية وكربلاء وواسط والمثنى ونينوى وميسان.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة في بغداد, مما رفع حالات الوفاة الاجمالية الى 80 حالة، فيما تم تسجيل 44 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 856 حالة, وتم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فحص 3125 حالة ليبلغ اجمالي عدد الفحوصات 49260 فحصا.

// انتهى //

20:01ت م

0176



بغداد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, وبذلك يرتفع اجمالي عدد الإصابات في عموم العراق الى 1434 إصابة مؤكدة.وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والسليمانية وكربلاء وواسط والمثنى ونينوى وميسان.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة في بغداد, مما رفع حالات الوفاة الاجمالية الى 80 حالة، فيما تم تسجيل 44 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 856 حالة, وتم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فحص 3125 حالة ليبلغ اجمالي عدد الفحوصات 49260 فحصا.// انتهى //20:01ت م0176

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى 1434 حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.