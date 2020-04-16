السعودية اليوم / "واس" توثق الجهات الأمنية بمحافظة محايل لتطبيق أمر منع التجول



محايل 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة محايل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

19:23ت م

0170



محايل 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمحافظة محايل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال متابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول، بالإضافة إلى التعاون مع صحة المنطقة باستحداث نقاط فرز بصري لخدمة المسافرين عبر المداخل الرئيسية للمحافظة في ظل تنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية الأخرى.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود رجال الأمن العام خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع بالمحافظة, فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر مرونة وانسيابية في تنقلاتها.// انتهى //19:23ت م0170

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