السعودية اليوم / لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع " عن بعد " لإعلان الفائزين بمليون دولار



الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

اكتملت الاستعدادات و التحضيرات في أجفند (برنامج الخليج العربي للتنمية ) لعقد اجتماع لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في 21 من شهر أبريل الحالي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الجائزة ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.

وسيتم في هذا الاجتماع ، الذي يعقد " عن بعد" من مركز أجفند في الرياض ، إقرار وإعلان الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية لسنة 2019 في موضوع "المياه النظيفة والنظافة الصحية" .

وأوضح أجفند أن الترشيحات التي تقدمت من أنحاء العالم للتنافس على الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية ، التي تبلغ قيمتها مليون دولار ، عددها 82 ترشيحاً من المنظمات والجمعيات والحكومات والأفراد .

وتنقسم الجائزة إلى أربعة فروع : الفرع الأول مخصص لترشيحات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والفرع الثاني مخصص لترشيحات الجمعيات الأهلية الوطنية، والفرع الثالث مخصص لترشيحات الحكومات ومؤسسات الأعمال الإجتماعية، بينما الفرع الرابع مخصص لترشيحات الأفرد.

وتتكون لجنة الجائزة من أعضاء يمثلون قارات العالم وهم رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقا الدكتور أحمد محمد علي ، والملكة صوفيا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية والرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرجواي مرسيدس منافرا، ومدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقا الدكتور يوسف سيد عبدالله، ومؤسس بنك قرامين الدكتور محمد يونس .

يشارإلى أن الترشيحات يتم تقييمها من قبل عدد من الخبراء المستقلين، في كل فرع من فروع الجائزة الأربعة، قبل أجتماع لجنة الجائزة التي تقر المشروع الفائز في كل فرع وتعلنه.

// انتهى//

19:23ت م

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