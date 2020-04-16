

بغداد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

ناقش اجتماع مشترك عقده رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, مع عدد من المسؤولين الحكوميين والنواب, الوضع المالي والاقتصادي والصحي في البلاد.

وتناول المجتمعون "وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية" سبل ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا, وتداعيات جائحة

وأكد المجتمعون ضرورة تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي.

// انتهى //

19:21ت م

0168



بغداد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسناقش اجتماع مشترك عقده رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, مع عدد من المسؤولين الحكوميين والنواب, الوضع المالي والاقتصادي والصحي في البلاد.وتناول المجتمعون "وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية" سبل ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا, وتداعيات جائحة كورونا واستحقاقات الموازنة المالية للعام الحالي, التي مازالت تنتظر التصويت عليها في مجلس النواب.وأكد المجتمعون ضرورة تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي.// انتهى //19:21ت م0168

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس وزراء العراق يجتمع مع مسؤولين عراقيين لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي والصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.