السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

سجلت سنغافورة اليوم 728 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في سنغافورة أن 654 حالة من الإصابات الجديدة مرتبطة بمجمعات سكنية لعمال مهاجرين.

// انتهى //

19:16ت م

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سنغافورة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسجلت سنغافورة اليوم 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4427 حالة.وأفادت وزارة الصحة في سنغافورة أن 654 حالة من الإصابات الجديدة مرتبطة بمجمعات سكنية لعمال مهاجرين.// انتهى //19:16ت م0166

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