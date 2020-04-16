السعودية اليوم / 108 إصابات جديدة و12 وفاة اضافية بفيروس كورونا بالجزائر في يوم واحد



الجزائر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة تفشي وباء كوفيد -19، جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي، إن حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة، بعد تماثل 75 مصاباً للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.

// انتهى //

19:13ت م

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الجزائر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر اليوم, إلى 2268 إصابة مؤكدة بينها 348 وفاة، وذلك بعد تسجيل 108 إصابة مؤكدة جديدة و 12 وفاة.وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة تفشي وباء كوفيد -19، جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي، إن حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة، بعد تماثل 75 مصاباً للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.// انتهى //19:13ت م0165

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