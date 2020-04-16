اجتماعي / حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الإيوائية بالرياض



الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

واصلت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية، حملات التعقيم والرش والتطهير داخلها بشكل مكثف، وذلك استمراراً لجهودها المبذولة واستكمالاً لإجراءاتها الإحترازية في الوقاية من مخاطر انتشار فايروس

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي أن حملات التعقيم تنفذ بشكل مجدول ومستمر وفق خطة زمنية وضعت لتتناسب مع ظروف كل فئة من فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين لتشمل ارجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها ، بمافيها من مباني ومرافق وساحات خارجية، بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم وتوزيع مسلتزمات الوقاية عليهم وعلى الكادر العامل معهم ، منوهاً بأن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل اجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة بالإضافة إلى استخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحياً ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار هذا الوباء.

وأكد السيالي أن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الإحترازية تحظى بمتابعة واهتمام من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي، وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية وفق توجيهات الدولة حفظها الله.

// انتهى //

19:10ت م

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الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسواصلت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية، حملات التعقيم والرش والتطهير داخلها بشكل مكثف، وذلك استمراراً لجهودها المبذولة واستكمالاً لإجراءاتها الإحترازية في الوقاية من مخاطر انتشار فايروس كورونا الجديد.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي أن حملات التعقيم تنفذ بشكل مجدول ومستمر وفق خطة زمنية وضعت لتتناسب مع ظروف كل فئة من فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين لتشمل ارجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها ، بمافيها من مباني ومرافق وساحات خارجية، بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم وتوزيع مسلتزمات الوقاية عليهم وعلى الكادر العامل معهم ، منوهاً بأن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل اجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة بالإضافة إلى استخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحياً ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار هذا الوباء.وأكد السيالي أن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الإحترازية تحظى بمتابعة واهتمام من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي، وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية وفق توجيهات الدولة حفظها الله.// انتهى //19:10ت م0164

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