شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يطلق حملة إغاثة للمتضررين من سيول مأرب والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كوارث السيول في محافظة مأرب.

وتتضمن الحملة توزيع 1,000 سلة غذائية، و350 خيمة، و 2100 بطانية و 700 بساط، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية وملابس، يستفيد منها نحو 2100 فرد.

وثمن مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة بمأرب عبدالخالق مسلم تدخلات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في إغاثة المتضررين وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في توزيع المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة السيول.