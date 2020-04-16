شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة : السجن 5 سنوات و500 ألف غرامة تزوير تصاريح التنقل والان نبدء بالتفاصيل

حذرت النيابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة،أو العبث ببياناتها تكسباً للواقع بطرق غير مشروعة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

وأوضحت أن العقوبة تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل الى ٥٠٠ ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاتها.