شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين لدى المملكة لـ ”الخليج 365” : لن أنسى دعم المملكة للصين في مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

-الصين والمملكة مثالا ونموذجا للعلاقات الدولية المثالية

قال سفير الصين فوق العادة والمفوض لدى المملكة تشن وي لـ"اليوم" : "سأظل أكنّ المشاعر الودية والاحترام للشعب السعودي، وأشعر دائما بالثقة والدعم من الأصدقاء السعوديين"، مشيرا إلى أن الصين ستقف بجانب المملكة دائما، وتتصدى معها للصعوبات وتتغلب عليها، وستشهد العلاقات الصينية السعودية مستقبلا أجمل بكل تأكيد.

وتابع السفير: لن أنسى حضوري لمراسم توقيع مساهمة المملكة لدعم الصين لمكاحفة كورونا في يوم ١٣ فبراير الماضيي، حيث شعرت بالصداقة الخالصة والمشاعر الودية من المملكة حكومة وشعباً تجاه الصين، فمرة أخرى، تضرب الصين والمملكة مثالا ونموذجا للعلاقات الدولية المثالية، وأن للتعاون والتضامن أساس مكافحة كورونا.

ووصل إلى الرياض مؤخراً 8 خبراء طبيون صينيون من مدينة نينغشيا الصينية إلى الرياض، كما وصل في نفس الطائرة مواد طبية مقدمة من الصين لمساعدة المملكة في جائحة كورونا. وتتمثل مهمة الأطباء في هذه الرحلة إجراء التبادل والتعاون لمكافحة الوباء مع الأطباء السعوديين وتقديم المساعدة في الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج والاختبار وغيرها من المجالات.