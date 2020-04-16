أقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والي الخرطوم، لمخالفته قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوقف صلاة الجماعة في المساجد، ضمن إجراءات البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأصدر حمدوك قرارا اليوم الخميس بإعفاء الفريق ركن أحمد عبدون حماد محمد، من منصب والي الخرطوم، وتكليف وزير ديوان الحكم الإتحادي يوسف الضي بتسيير المهام حتى تعين والي جديد للولاية .

ووجه القرار وزاراتي شؤون مجلس الوزراء، والحكم الاتحادي، والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار.

واتخذت الحكومة الانتقالية السودانية عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من بينها، منع التجمعات، وتعليق صلاة الجماعة في المساجد بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، وإيقاف الطقوس الدينية بالكنائس، ودور العبادة خلال نفس الفترة، لإحتوا فيروس "كوفيد 19".

Advertisements

وقررت الحكومة السودانية فرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة إصابة بكورونا و4 وفيات.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، الإثنين الماضي، إن "اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة".

وشدد على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت الماضي، ولمدة 3 أسابيع باستثناء محلات البقالة والصيدليات.

ويعيش السودان منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية، التي بموجبها أغلقت الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية ووقف الدراسة في كافة المراحل، ومنع التجمعات، إلى جانب حظر تجوال جزئي من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا.