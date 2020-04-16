القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد لفيروس كورونا، على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين و مقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة.

وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5 آلاف و825 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى شفاء 61 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1.095 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات 35 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.