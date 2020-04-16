أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهي أعلى حصيلة يومية في عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في تركيا في 10 مارس/آذار.

وذكر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنَّ الوفيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 1643 حالة وفاة.

وسجَّلت تركيا 4801 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 74 ألفاً و193 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 7089 حالة.