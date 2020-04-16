خطة أمنية سودانية لضرب مخططات الإخوان للفوضى

اتفقت الحكومة الانتقالية في السودان على خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر تنظيم الإخوان الموالية لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.



وأصدرت أطراف الحكومة الانتقالية بيانا حصلت "العين الاخبارية" على نسخه منه، جاء فيه: "اجتمع شركاء السلطة الانتقالية، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وبحثا مع رئيسة القضاء والنائب العام، العوائق التي تعترض عملهما في محاكمات رموز النظام المعزول، واتفقوا على إزالتها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة بين شركاء الحكم، عقدت اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية لوضع خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام المعزول، التي تهدف لزعزعة الاستقرار، وشددت على اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.





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وتابع البيان أنه تم الاتفاق على إعداد مشروع تعديل قانون التفكيك وتسليمه لوزير العدل لعرضه في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الأسبوع القادم لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.

وكشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، عن قرارات مرتقبة تطال رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بمصادرة ممتلكاتهم وتفكيك بعض المؤسسات بالدولة.

وأعلنت الحكومة الانتقالية السودانية عن تشكيل قوات مشتركة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في البلاد.

وقال نائب رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": سيتم تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع والمخابرات خلال الأيام القادمة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ".

وصادرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، الجمعة، أراضي سكنية من أحد أركان نظام البشير وهو وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.