كيف حول أردوغان شباب المخيمات إلى مرتزقة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن بعض الشباب الذين تم إحضارهم من سوريا هم من شباب المخيمات من النازحين واللاجئين في مناطق أخرى وهؤلاء يتم تجنيدهم لهذه المعركة في طرابلس وهم مدنيون.

وكشف المسماري عن محاولات أنقرة لتجنيد سوريين بنقلهم إلى اليمن لمساندة حزب الإصلاح الإخواني في اليمن والراتب المعروض الآن لكل فرد يذهب إلى اليمن 5 آلاف دولار.

وأكد أحد المرتزقة في اعترافاته أمام قيادات الجيش الليبي أنه تم نقلهم من حلب إلى تركيا من مطار غازي عنتاب على مطار إسطنبول ثم إلى مطار مصراتة ومن هناك تم نقلهم فورا إلى طرابلس.