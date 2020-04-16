استشارية لـ”المواطن”: هذا ما يسببه النظر المستمر لشاشة الأجهزة على أطفالكم

2020-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية عيون الأطفال والحول الدكتورة ليلى جداوي إلى حماية عيون الأطفال من الآثار المترتبة على كثرة استخدام الأجهزة والنظر إلى الشاشات لساعات طويلة.

وأضافت جداوي لـ”متابعات الخليج 365“، أن هذه الإشكالية بدأت ملموسة في عيادات عيون الأطفال بكثرة هذه الفترة، إذ لوحظ أن الأطفال يقضون ساعات متواصلة في التركيز على شاشة الأجهزة في مشاهدة المادة التي تعرض دون الرمش بالمعدل المطلوب للعين، وهو ما يؤدي لحدوث الجفاف الذي يمهد لحدوث اختلالات الإبصار وتفاقمها مثل: طول أو قصر النظر، إذ إن طول ساعات النظر على الشاشة قد يسبب تشنجًا للعضلات المسؤولة عن الرؤية القريبة، وبالتالي يصبح الطفل غير قادر على التركيز في الرؤية البعيدة وقد لا تنفعه النظارة.

ودعت الوالدين وأفراد الأسرة بالحرص على تقنين استخدام أطفالهم للأجهزة، فالأطفال الذين أعمارهم عامانِ ينصح بعدم إعطائهم أي جهاز، أما فوق عامين إلى خمسة أعوام فينصحون بنصف ساعة يوميًا فقط، والأطفال فوق الخمسة سنوات فينصحون بساعتين فقط يوميًا.

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وشددت على ضرورة عدم استخدام الأطفال الأجهزة في الظلام إذ إن ذلك يرهق ويجهد العين ويسبب مشاكل لا يحمد عقباها لأن تركيز العين يكون منصبًا على ضوء الشاشة فقط دون وجود أي إضاءة تغطي أرجاء الغرفة.

وحول قيام الأطفال بتسليط ضوء الفلاش في عيون الأطفال الآخرين خلصت إلى القول، هذا السلوك مرفوض ومن التصرفات السلبية لأنه قد يسبب إجهادًا قويًا للعين والألم وعدم التركيز، فخير نصيحة هي توجيه الأطفال بتجنب هذه التصرفات التي تؤثر على العين.

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