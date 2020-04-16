عالم آثار بريطاني: الاستيطان البشري بالجزيرة العربية بدأ في حائل

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - حائل

كشف الدكتور بول بريز، عالم الآثار بالكلية الملكية في لندن بإنجلترا، أن الاستيطان البشري بالجزيرة العربية بدأ في مواقع قريبة من موقع جبة التابعة لمنطقة حائل.

وأشار إلى أنه استخدم خصائص الاستشعار عن بعد وأساليب ونظم المعلومات الجغرافية للتحقق من المواقع الأثرية في الصحراء الغربية وفي منطقة الربع الخالي بالجزيرة العربية، كاشفاً عن وجود أكثر من 10 آلاف بحيرة في المملكة في عصور ما قبل التاريخ، وهو ما استطاع إثباته بالسجلات البيئية القديمة وصور الأقمار الصناعية.

وأكد أنه تم جمع من شمال غرب وجنوب شرق المملكة نحو 7 آلاف حفرية رسوبية تعود أغلبها إلى العصر البليوسي، وأن مقارنة الحفريات بصور الأقمار الصناعية، أظهرت وجود نحو 10 آلاف بحيرة في شمال غرب المملكة و8 آلاف بحيرة في منطقة الربع الخالي يقارب عمرها 50 ألف سنة.

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وقال إن الصور والحفريات أثبتت أن الإنسان موجود في الجزيرة العربية منذ أكثر من 85 ألف سنة، وهو ما استدل عليه من دراسة العظام البشرية التي عثروا عليها، ودراسة المناظر البيئية القديمة، مثل اكتشاف وجود حشائش السافانا على شواطئ البحيرات القديمة.

وأكد أن الآثار مرتبطة بالإنسان وبالنشاط البشري، وأن كل مجموعة من الحفريات ترتبط بعصر معين، وأنه اكتشف أن دراسة الحفريات في الجزيرة العربية والشام وشبه جزيرة سيناء متشابهة، بما يعني أن البشر بهذه المناطق في عصور ما قبل التاريخ كانوا يذهبون إلى الجزيرة العربية سواء للاستيطان أو التجارة.

وعمل الدكتور بول بريز ضمن عدد من علماء الآثار السعوديين والدوليين في مشروع (الجزيرة العربية الخضراء) الذي شاركت فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعدد من الجهات مثل هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود جامعة أوكسفورد لدراسة العلاقة بين التغييرات المناخية التي تعرضت لها شبه الجزيرة العربية على مر العصور وبين بداية الاستيطان البشري فيها وهجرة البشر إليها عبر قارات العالم القديم حتى الآن.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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