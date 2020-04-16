سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت سنغافورة اليوم 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4427 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في سنغافورة أن 654 حالة من الإصابات الجديدة مرتبطة بمجمعات سكنية لعمال مهاجرين.

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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