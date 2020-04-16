شكرا لقرائتكم النيابة العامة تحذر من تصاريح التنقل المزورة خلال منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-16 النيابة العامة تحذر من تصاريح التنقل المزورة خلال منع التجول يضع صاحبه تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت النيابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو العبث ببياناتها تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة. Advertisements تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تحذر من تصاريح التنقل المزورة خلال منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.