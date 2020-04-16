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طهران تفرج عن باخرة محتجزة لهونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

احتجزت إيران ناقلة ترفع علم هونج كونج لفترة قصيرة قبل أن تفرج عنها، بعدما وجه حراس إيرانيون مسلحون في قوارب سريعة الناقلة إلى المياه الإيرانية أثناء إبحارها في خليج عمان.

وقال التحالف الدولي للأمن البحري بقيادة بريطانيا في الخليج إن رجالا مسلحين صعدوا إلى ناقلة ترفع علم هونج كونج وأبحروا بها نحو المياه الإيرانية قبل أن يتم الإفراج عنها دون تحديد هوية الرجال. وقال التحالف إنه لم يتلق نداء استغاثة من السفينة، كما «لم يرصد تهديدا فوريا لحرية حركة الشحن في المنطقة». وتشكل التحالف الذي يتخذ من البحرين مقرا في نهاية العام الماضي ردا على سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من إيران وهونج كونج للتعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من الشركة التي تشغل الناقلة ومقرها سنغافورة.