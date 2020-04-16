السعودية | السعودية.. نقل طلاب التعليم العام إلى الصفوف التالية

شكرا لقرائتكم السعودية.. نقل طلاب التعليم العام إلى الصفوف التالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه "استمراراً لجهود القيادة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من المعلمين والإداريين.
قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.
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