شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التجارة توضح الهدف من إيقاف العروض الترويجية لـ 9 سلع أساسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن قرار إيقاف العروض الترويجية لـ 9 سلع أساسية جاء بهدف منع التدافع والزحام والممارسات السلبية للاستهلاك.

وقال خلال برنامج " سيدتي " : الفرق الرقابية والجولات الميدانية تعمل على ثلاث محاور هي: "التأكد من وفرة السلع، والرقابة على الأسعار، التحقق من جودة السلع"

وأضاف : ننصح بالاستهلاك المعتدل، والسلع كلها متوافرة في كل المتاجر بجميع الأحياء، وكل احتياجات المستهلك من السلع لشهر رمضان متوافر وبوفرة في المتاجر.