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شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مشيرا إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، مشيرا إلى ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:
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