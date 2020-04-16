شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مشيرا إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، مشيرا إلى ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:

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