شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة العسل الذى لا يرفع السكر في الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يدعيه بعض تجار العسل بشأن وجود عسل لا يرفع السكر في الدم.
وأكد النمر، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لا يوجد عسل لا يرفع السكر في الدم، حتى ولو قال تجار العسل غير ذلك.
وأرجع سبب ذلك إلى أن محتويات العسل تتضمن سكر فركتوز ٣٨ %، وسكر جلوكوز ٣١%، وماء ١٧%، ومالتوز ٧%، والباقي معادن وفيتامينات وانزيمات وسكريات ثلاثية..وخلافه.
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