شكرا لمتابعة خبر عن سر ارتفاع أسعار بعض السلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، سبب ارتفاع أسعار بعض السلع، مؤكدًا أن الوزارة تراقب وتتحقق من مسببات الارتفاع ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات .

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن " هناك بعض السلع يكون ارتفاعها بسبب منتجات أخرى مستوردة، فمثلا إنتاج البيض يرتبط بدواجن إنتاج البيض المستورد وفول الصويا والذرة المستوردة والمبيدات المستوردة وهذه تؤخذ بعين الاعتبار " .

ولفت الانتباه إلى أن الفرق الرقابية لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك محاولات فردية من بعض المتلاعبين تمثلت في محاولة إخفاء بعض السلع مثل البصل والطماطم والبطاطس والدقيق ليتم بيعها بعد رفع أسعارها، وتم ضبط أكثر من 160طناً من هذه الخضروات كانت خارج السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإعادة ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق لتباع بأسعار معتدلة للمستهليكن .

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وأعلن عن قيام الفرق الرقابية في الوزارة خلال الفترة الماضية بضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار ، مؤكدا في ذات الوقت أن الوزارة مستمرة في أعمالها لخدمة القطاعات الخاص ، وخلال الفترة الماضية تم تقديم أكثر من 79 ألف خدمة لهم .

وأهاب بالدور المهم والكبير للمستهلك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية ، وقال " كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة 25 % من قمية الغرامة التي تصدر في الحكم النهائي بعد استحصال الغرامة ، وفي قضايا التستر التجاري تصل إلى 30 % من قيمة الغرامة " .