شكرا لمتابعة خبر عن سبب زيادة عدد حالات كورونا بين العمالة الوافدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين العمالة الوافدة بالمملكة.

و بيّن الدكتور عبدالعالي، أن من أهم أسباب انتشار العدوى بين العمالة الوافدة هو مقرات سكن العمالة، مؤكداً أنها تفتقد للاشتراطات الصحية إذ نجد أكثر من 10 أشخاص في غرفة واحدة، داعياً أصحاب المؤسسات والشركات للعمل على توفير سكن مناسب يخضع للاشتراطات الصحية ويطبق فيه نظام البعد الاجتماعي وكذلك القيام بتعقيم أماكن السكن لهم مرتين في الأسبوع.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن وزارة الصحة وفرت خدمة الفحص الذاتي عن طريق تطبيق موعد ، حاثاً أصحاب المؤسسات والشركات بإجراء هذا الاختبار لجميع العمالة، إذ أنه لايستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن الاختبار تكمن أهميته في المساعده على الكشف المبكر للإصابة و الحد من انتشار الفيروس بإذن الله، منوهاً أنه في حال الاشتباه بوجود كورونا نوصي بعزل الحالة مباشرة والمخالطين والتواصل مع 937.