أمانة جدة تُوزع ملصقات لتحديد عدد المتسوقين داخل البقالات والمراكز التسوق

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قامت أمانة محافظة جدة بتوزيع ملصقات لتحديد عدد المتسوقين داخل البقالات والمراكز التسوق. قامت أمانة محافظة جدة بتوزيع ملصقات لتحديد عدد المتسوقين داخل البقالات والمراكز التسوق. وحددت الأمانة أيضا في الملصقات عدد الموظفين المسموح بتواجدهم داخل المحلات والمراكز. يذكر أن توزيع الملصقات يأتي ضمن الاجراءات الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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