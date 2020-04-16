شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تعلن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية لـ 5 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الثلاثاء الموافق 17-21/4/2020م. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الثلاثاء الموافق 17-21/4/2020م. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/س. وأوضحت الهيئة، المحافظات التي ستهطل عليها الأمطار في كل منطقة، ومواعيدها، كالآتي:

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