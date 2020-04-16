التفاصيل الكاملة حول الحالات المصابة بكورونا في أضم والليث

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تكشفت معلومات حول حالات الإصابة بفيروس تكشفت معلومات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة اليوم الخميس في محافظتي الليث وأضم، تخص مسنًّا بمحافظة أضم، وممارسة صحية آسيوية، ومسعفًا في الهلال الأحمر بالليث. ووفقا للمعلومات الواردة فإن الحالات لا زالت في الحجر الصحي بمحافظة جدة، ووضعها مستقر. وكانت المحافظتان انضمت إلى بقية المحافظات بالمنطقة التي سجلت عدة حالات إصابة؛ وهي جدة والطائف وميسان وخليص.

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