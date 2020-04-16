شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يقرر نقل جميع طلاب التعليم العام للصفوف الدراسية التالية لصفوفهم الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية.

وأوضحت وزارة التعليم، أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وده باعتماد إنهاء الفصل الدراسي الثاني وفق الآتي:

أولا: رياض الأطفال والصف الأول والصف الثاني ابتدائي:

تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس في تاريخ 30/4/2020م وفق التقويم الدراسي المعتمد، ونقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، وتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ثانيا: المرحلة الابتدائية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الصف السادس ابتدائي:

تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 7/5/ 2020 م وفق التقويم الدراسي المعتمد، وينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، وتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وعلى المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي واعتماد النتيجة الأعلى، وتجري عمليات التقويم -لمن يرغب- مع بداية العام الدراسي القادم ) في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدرانشي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.

ثالثا: المرحلة المتوسطة:

تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 14/5/2020م وفق التقويم الدراسي المعتمد، ونقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، وتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

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على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة التقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضورية، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ المعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع اعتماد النتيجة الأعلى.

تجرى عمليات التقويم -لمن يرغب- مع بداية العام الدراسي القادم ععاه في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك المعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب الهم النتيجة الأفضل.

رابعا: المرحلة الثانوية:

تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 14/5/2020 موفق التقويم الدراسي المعتمد، و يعد الطلبة (ناجحون) في جميع المقررات التي يدرسونها ( الفصلي، المقررات) في هذا الفصل الدراسي دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبة.

على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي بل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضورية، وماتحلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي.

تجري عمليات تقويم عند بداية العام الدراسي القادم للطالب الذي لم يتمكن من إجراء التقويم، أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيله الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي، وفي حال استمرار الجائحة . لا قدر الله. ستعلن الوزارة إجراءاتها حيال ذلك لاحقة.

يتاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم ( المستوى السادس) تقويم بديل في أقرب وقت، وذلك لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وستحدد وزارة التعليم الآلية لذلك لاحقا، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلب في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويم الختامي لكل مقرر دراسي.

خامسا: للمدارس العالمية الأهلية والأجنبية إضافة ما تراه مناسبا من أدوات التقويم في ضوء ما أشير في أعلاه.

سادسا: تستمر عمليات التقوية لجميع المراحل والصفوف والمواد اختيارية عبر خيارات التعليم عن بعد التي أتاحتها وزارة التعليم خلال فترة الصيف؛ للرفع من نواتج التعلم.

سابعا: إطلاق عدد من المسابقات العلمية، ومسابقات التلاوة والحفظ للقرآن الكريم، ومسابقات تعزز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك وفترة الصيف، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.