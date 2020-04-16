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العدل تطلق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ تيسيراً على المستفيدين واختصاراً للوقت والجهد.

وأوضحت أنها خدمة يتم من خلالها صرف الشيكات وإيداعها في حسابات المستفيدين وهم في منازلهم دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ، حيث الفئة المستهدفة: طالبي التنفيذ

ويأتي ذلك لتعزيز خدمة المستفيد عن بعد. ضمان سلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية، تسريع وأتمتة الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد.

ويمكن إرسال رسالة نصية للمستفيد تتضمن رابط، تعبئة بيانات المستفيد من خلال الرابط المرسل، ومراجعة بيانات المستفيد والتحقق منها ثم الاعتماد واستكمال إجراءات صرف الشيك وإيداع المبلغ إلى الحساب البنكي.

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