شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: التمديد يشمل جميع الخدمات المرتبطة بأبشر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث الإعلامي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، أن التمديد سيكون لكل بطاقة انتهت خلال فترة تعليق الحضور بالمكاتب منذ 21 رجب، وذلك لمدة شهرين.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيكون هناك تمديد كل شهرين للبطاقة حتى يُعاد العمل في المكاتب مرة أخرى.

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وأكد أن التمديد سيكون لجميع الخدمات المرتبطة في أبشر، مضيفًا أنه عند طلب شهادة ميلاد أو سجل أسرة فسيصل إلى المستفيد بمنزله عن طريق البريد السعودي.