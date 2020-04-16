شكرا لمتابعة خبر عن صورة مؤثرة لرجل أمن يؤدي صلاة العصر تحت أشعة الشمس في بريدة⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يواصل رجال الأمن في جميع مناطق المملكة جهودهم لتطبيق قرار منع التجول⁩ الذى صدر مؤخرًا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولم تمنع أشعة الشمس الحارقة بعضهم من أداء فريضة الصلاة، ووثقت صورة نموذجًا لأحد هؤلاء الرجال المتواجدين في مدينة بريدة.

وظهر رجل الأمن وهو يصلي صلاة العصر تحت أشعة الشمس أثناء تمركزه في أحد ميادين المدينة .