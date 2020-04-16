«التعليم»: نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية

أعلن وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادا باستكمال التعليم عن بعد.

وقال الوزير، عبر تويتر، استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.