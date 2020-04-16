من الجمعة إلى الثلاثاء.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، بداية من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وعبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، قالت الهيئة: تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 45 كم/ الساعة.
ولفتت الهيئة إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الثلاثاء الموافق 17 ـ 21/ 4/ 2020.
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