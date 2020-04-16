عبر خدمة المستفيدين.. برنامج حساب المواطن يرد على أهم الاستفسارات

تفاعل حساب المواطن ردًا على العديد من الاستفسارات، عبر خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»، وذلك بعد تطبيق تعديل ضوابط الدعم، التي تشمل الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وترصد لكم صحيفة عاجل، أهم الأسئلة التي تجاوب معها حساب خدمة المستفيدين عبر حسابه الرسمي.

مستفيد يريد الاستفادة من مبلغ إيجار شقته لزيادة دخله ولكنه لا يعلم هل سيؤثر ذلك على الدعم الذي يحصل عليه من البرنامج أم لا؟

ورد حساب خدمة المستفيدين على هذا الاستفسار، أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

متزوجة ولديها أطفال وتعمل موظفة فهل تستحق دعم حساب المواطن؟

وجاء رد حساب المواطن على هذا الاستفسار كالآتي « :بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة».

وأضاف: «في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة».

هل العقد يكون إلكترونيًا أم يدويًا لطب إثبات الاستقلالية؟

ورد خدمة المتسفيدين: «في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب؛ بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان».

هل سيستمر الصرف للأفراد في 10مايو ؟ أو يسقط من تاريخ القرار؟

يتوجب على الفرد المستقل إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020 وسيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهلًا ومستحقًا وفي حال لم يتم إرفاق المستند ستتأثر أهليته وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخرًا بذلك خلال عملية التحقق من البيانات للدورة 32 لشهر يوليو.

هل المتزوج الأقل من ٢٤ سنة يلزم بالتحديث؟

وجاء الرد: « وفي حال كانت الحالة الاجتماعية (متزوجًا) لا يتطلب ارفاق مستندات».

متى موعد استكمال الإجراءات واستقبال الطلبات؟

لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

هل حساب المواطن يحتاج تحديثًا شهريًا أو أسبوعيًا؟

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لا يلزمك تحديث البيانات إلا في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك.

من كان مسجلًا كمستقل هل بالإمكان إعادة تسجيله كتابع وهو ساكن مع والديه؟

نعم، بإمكان رب الأسرة إضافة التابع عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).

هل يلزم إثبات الإستقلالية لمن تجاوز عمرهم 24 سنة؟

تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة ،حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توافرها تتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

كيف أضيف الأبناء والمستندات على حسابكم الرسمي؟

لإرفاق المرفقات بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب-إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة "استعراض الملف" ولإرفاق المستند لا بد أن تكون بإحدى هذه الصيغ (jpg ، jpeg ، png ، bmp، pdf) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2ميجابايت.

الوالدة ينزلها الدعم كيف أثبت استقلاليتها وهي أرملة والبيت باسم زوجها المتوفى؟

بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)وفي حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد.

الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن بدأ بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وأوضح البرنامج، أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال، وبأنه يستفيد من البرنامج حاليًّا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين والبالغ عددهم حوالي 15 مليون شخص.

للدخول للصفحة الرسمية لخدمة المستفيدين على موقع «تويتر» اضغط هنا.

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