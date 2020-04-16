«عن بعد».. مجلس جامعة جازان يعتمد تعيين وابتعاث 98 عضوًا بهيئة التدريس

اتخذ مجلس جامعة جازان، عدة قرارات، خلال اجتماعه في جلسته السابعة، برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التي عقدت عن بعد، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأشاد مدير الجامعة، خلال الاجتماع، بحرص وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على تقديم كافة التسهيلات لأبنائه طلبة الجامعات، وما صدر من قرارات بعد اجتماعه بمديري الجامعات حول آلية التقويم الموحدة للاختبارات التي تضمن عدالة التطبيق، وترفع نواتج التعلم.

وأشاد القحطاني بالجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة ممثلة في كافة قطاعاتها لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة وانتظام وجودة، بعد تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا، كما توجه بشكره لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على حرصهم وتميزهم في مواصلة رحلة التعليم عبر التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وهو ما تجلى في أرقام وإحصاءات خطة تحول الجامعة للتعليم الإلكتروني.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين؛ أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات منها:

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الموافقة على تعيين 85 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، و5 على رتبة أستاذ مساعد، و80 على رتبة معيد، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 13 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، واعتماد ضوابط إتمام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، واعتماد خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1442هـ، واعتماد شروط وإجراءات قبول طلاب المنح الداخلية والخارجية بجامعة جازان، واعتماد التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2019م، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي لمدة عام.

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