بالفيديو.. مكافأة 25% للمبلغين عن الغش التجاري من قيمة الغرامة المقررة

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، مكافأة بنسبة 25% لمن يبلغ عن حالات الغش التجاري و30% للتستر التجاري، (من الغرامة المنصوص عليها في الحكم القضائي المتعلق بالمخالفة).

وأضاف «الحسين»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، أن الحكم القضائي بشأن المخالفات يكون قطعي الثبوت، مجددًا التأكيد على الابتعاد عن الشائعات فيما يتعلق بالمخزون أو المعروض من الخدمات والمنتجات والاعتماد على المصادر الرسمية أو وزارات الدولة، فيما تصدره من بيانات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6380، بينما أصبح إجمال عدد الوفيات 83 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ990 حالة، جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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